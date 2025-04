Ce Pessah et pour la première fois depuis la création de l’Etat, les promeneurs israéliens pourront visiter un site situé de l’autre côté de la barrière de sécurité à la frontière avec la Syrie.

Des visites guidées sont organisées avec l’autorisation de l’armée. Parmi les sites visités, on compte la traversée de la clôture vers le ruisseau Roked, le pont Al-Hama sur les rives du Yarmouk, le tunnel ferroviaire du chemin de fer du Hedjaz dans la vallée du Yarmouk, ainsi que le site de l’Alliance entre les Morceaux sur le mont Dov.

Les visites ont été rendues possibles grâce à l’action du Commandement Nord et de la Division 210, en collaboration avec la Midrasha Keshet Yehonatan, la Midrasha du Golan, le Conseil régional du Golan et l’Autorité de la nature et des parcs d’Israël.

Le ruisseau Roked, qui constitue une frontière naturelle entre le plateau du Golan et les régions du Hauran et du Bashan, marque également la frontière entre Israël et la Syrie. Ce cours d’eau traverse une zone militaire fermée, située au-delà de la clôture de sécurité, rendant son accès interdit aux Israéliens jusqu’à présent.

Il s’agit du plus long ruisseau du Golan : sur ses 74 kilomètres de parcours, on peut admirer d’imposantes cascades et de magnifiques bassins naturels nichés entre des falaises de basalte spectaculaires. Lors de cette visite, rendue possible grâce à l’opération menée par Tsahal en Syrie, il sera également possible de se baigner dans les bassins du ruisseau.

Les trois visites au-delà de la clôture sont destinées aux familles habituées aux randonnées d’un niveau difficile. Une autre visite, de niveau plus facile, conduira les participants au site de l’Alliance entre les Morceaux et au belvédère de la bande de sécurité sur le mont Dov, situé dans la zone fermée de la crête du Hermon.

Depuis ce belvédère, on peut admirer un panorama spectaculaire sur le sud du Liban, les montagnes libanaises et la vallée de la Bekaa. Le trajet en bus vers cette région emprunte une route pittoresque traversant la vallée d’Agas ainsi que les cours supérieurs des ruisseaux Araar et Sion.

Le porte-parole de Tsahal a précisé : « Les itinéraires situés dans le secteur du Golan se trouvent bien en territoire israélien et ne traversent pas la Syrie. Les sentiers ouverts dans cette région étaient déjà accessibles par le passé, à l’exception d’un seul – celui du ruisseau Roked, proche du chemin de fer du Hedjaz, qui était ouvert il y a plusieurs années. À l’approche de la fête de Pessah, le Commandement Nord, en collaboration avec l’Autorité de la nature et des parcs, le ministère de la Défense et les autorités locales, rouvre au public plusieurs itinéraires de randonnée, certains pour la première fois. Cette initiative est rendue possible grâce à l’évolution de la situation sécuritaire dans le nord du pays, permettant ainsi l’ouverture de ces sentiers au grand public ».