Récemment entré en politique et propulsé n°2 du Parti travailliste pour les dernières élections, Tal Rousso a annoncé qu’il ne briguera pas la présidence du parti et qu’il quitte la vie politique. L’ancien commandant de la région militaire sud a expliqué sa décision qui a surpris tout le monde: « Dans la situation actuelle, avec les élections anticipées et l’élection d’un nouveau président du parti dans un délai aussi court, je suis dans l’impossibilité de réaliser ce que j’avais l’intention de faire. Ne voulant pas être mêlé à une guerre de succession, je retire donc ma candidature pour la présidence du Parti travailliste ainsi que pour la liste travailliste pour la 22e Knesset ». Il a remercié ses camarades de parti pour « leur soutien durant cette période si courte mais intensive ».

Meretz: Nitzan Horowitz revient et brigue la présidence!

Le journaliste et ancien député Nitzan Horowitz a annoncé son retour en politique dans la parti qu’il avait quitté: Meretz. Horowitz ne se contente pas de revenir au bercail, il a également fait part de son intention de disputer la présidence à Tamar Sandberg.

Au vu du résultat désolant obtenu par le parti d’extrême gauche lors des dernières élections (4 sièges) il a écrit sur sa page Facebook: « Nous avons là une occasion inespérée de réparer ce qui n’a pas été fait lors des dernières élections et de créer une gauche digne de ce nom. Cette opportunité ne se reproduira peut-être pas. C’est pour cela que j’ai décidé de revenir en politique et de briguer la présidence de Meretz. Je le dis de la manière la plus claire: nous sommes de gauche et nous en sommes fiers. Nous sommes de gauche car nous voulons être libres sur notre terre, libres de toute coercition religieuse, libres de toute corruption, libres du capitalisme sauvage, libres de toute discrimination, de tout racisme et de toute occupation (…) Lors des dernières élections, nous avons failli disparaître. Si nous ne nous ressaisissons pas, si nous ne réparons pas, si nous n’accueillons pas des forces nouvelles, il n’y aura pas de prochaine fois ».

Photo Tomer Neuberg / Flash 90