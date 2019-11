Le nouveau ministre de la Défense Naftali Benett a présidé le forum de l’Etat-major de Tsahal pour faire connaissance. Il a commencé par remercier tous les officiers supérieurs présents pour leur contribution majeure à ce qui est le plus important: la survie de l’Etat juif et du peuple juif en Erets Israël. Naftali Benett a ensuite exposé sa conception du rôle et de la mission de Tsahal, souligné la gravité des défis qui se présentent à l’Etat d’Israël, exprimé sa confiance absolue en Tsahal, ses soldats, ses officiers et ses chefs, et le tout dans un discours empreint de termes religieux et nationaux. Et pour la première fois depuis 1948, un ministre de la Défense a récité la prière pour les soldats de Tsahal dans un tel cadre! Signe des temps.

De son côté, le chef d’Etat-major Aviv Kochavi a dit au ministre: « Nous sommes heureux de vous accueillir autour de la table de l’Etat-major et vous adressons nos voeux de réussite dans cet importante fonction. Les défis auxquels nous faisons face parlent d’eux-mêmes. Notre action se déroule de manière ouverte mais parfois aussi de manière cachée. L’Etat-major et moi-même ferons tout ce qui est nécessaire pour aider l’Etat d’Israël et vous aider à réussir dans votre mission… ».

Photos porte-parole de Tsahal