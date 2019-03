Pour la première fois de l’existence du puissant lobby américain pro-israélien Aipac, un représentant des localités juives de Judée-Samarie sera invité à s’exprimer lors de son congrès annuel qui se tiendra du 24 au 26 mars prochain. Il s’agit du maire d’Efrat Oded Revivi, qui est également responsable des Relations extérieures au sein du Conseil des localités juives de Judée-Samarie. Oded Revivi participera notamment à une table-ronde sur le thème de l’avenir de la Judée et de la Samarie, sujet qui redeviendra « chaud » après la publication du Plan Trump.

Cette invitation est le fruit du renforcement des liens et des échanges entre l’Aipac et le Conseil des localités juives alors que par le passé, ces relations étaient quasi-inexistantes, notamment à cause de la politique des administrations américaines successives qui malgré leur soutien à Israël ne reconnaissaient pas officiellement les représentants de Judée-Samarie. Ces relations ont vraiment pris un essor à la fin de l’Administration Obama grâce à une politique de lobbying de la part du Conseil des localités. Ses représentants insistaient notamment sur l’idée que la présence juive en Judée-Samarie était désormais un fait irréversible et qu’il faudra désormais compter avec elle.

Et depuis l’accès de Donald Trump à la Maison-Blanche, plusieurs délégations de l’Aipac se sont déjà rendues dans ces deux régions, ainsi que des délégations du Congrès, et ont eu d’excellents contacts avec les dirigeants locaux, en particulier avec Oded Revivi, qui est parfaitement anglophone pour avoir vécu quelques années aux Etats-Unis. Il faut souligner que ces délégations comprenaient des élus démocrates comme républicains. Les dirigeants des conseils régionaux de Judée-Samarie ont toujours prôné la présence sur place et les contacts directs avec les faiseurs d’opinion et les décideurs politiques étrangers afin de faire connaître la réalité sur le terrain qui est très différente des idées reçues et de ce que les médias véhiculent.

A l’exemple, l’avocat Jeffrey Bark, membre de la direction de l’Aipac à Philadelphie et démocrate invétéré, qui a avoué que la visite qu’il avait effectuée il y a six mois de cela dans le Goush Etzion l’avait impressionné et ébranlé ses certitudes.

Oded Revivi a réagi à la nouvelle de son invitation : « C’est je crois la première fois qu’un représentant officiel de la population juive de Judée-Samarie est invité à s’exprimer ès qualités lors de la convention de l’Aipac. C’est l’aboutissement de deux ans de travail intensif pour créer et solidifier nos liens avec ce lobby. Cette invitation n’aurait pu se faire sans les visites régulières dans notre région de représentants officiels américains, à raison d’une visite tous les deux mois en moyenne. Les visiteurs se rendent compte des aspects historiques et géostratégiques et constatent la coexistence judéo-arabe sur le terrain, notamment sur le plan économique. Représentants républicains comme démocrates voient désormais que la présence d’un demi-million de Juifs dans ces deux régions est un fait irréversible qu’il n’est plus possible d’ignorer, et ils cherchent maintenant une voie pour coopérer et agir sur de nouvelles bases».

Photo Gershon Elinson / Flash 90