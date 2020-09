Un nouveau succès pour la diplomatie menée depuis des années avec méthode par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le président de la Serbie, Aleksandar Vučić a annoncé samedi que son pays transférera son ambassade à Jérusalem d’ici le mois de juillet 2021. D’ici là, Belgrade ouvrira une représentation dans la capitale israélienne.

Il s’agira donc du premier pays européen qui aura son ambassade à Jérusalem. Il s’agit d’un succès particulier pour Binyamin Netanyahou et la diplomatie israélienne, car le terroriste Muhamad Dahlan, l’une des figures du Fatah et ennemi juré d’Abou Mazen entretient des relations très étroites avec Belgrade et détient même la citoyenneté serbe. Binyamin Netanyahou a remercié le président serbe mais également le président américain Donald Trump qui a « poussé à la roue ».

Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé l’établissement prochain de relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo, qui établira ouvrira son ambassade à Jérusalem. Binyamin Netanyahou, qui rencontrait le président kosovar Hashim Thaçi a noté avec satisfaction que le Kosovo sera le premier pays à majorité musulmane à établir son ambassade à Jérusalem. « Comme je l’ai dit ces derniers jours, le cercle de la paix s’élargit et d’autres pays viendront le rejoindre », a rajouté le Premier ministre. Donald Trump a appelé les deux dirigeants pendant leur entretien pour les féliciter.

L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan s’est lui-aussi félicité de l’établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Kosovo et du futur transfert des ambassades serbe et kosovare à Jérusalem. Il s’est dit persuadé que « de plus en plus de pays musulmans choisiront les bonnes relations avec Israël et laisseront les ‘Palestiniens’ de plus en plus isolés ce qui les poussera peut-être enfin à faire des concessions pour arriver un jour à la paix. »

Photo Pixabay