En décembre dernier, en effet, les deux femmes avaient partagé un «selfie » qui avait fait scandale auprès de certains esprits échauffés. Si la photo avait reçu environ 11000 likes, elle avait aussi attisé la haine. Face au tollé, Sarah Idan, 27 ans, dont le pays ne reconnaît pas Israël et est toujours en état de guerre avec lui, avait publié un texte d’explication en arabe. Elle y affirmait qu’Adar Gandelsman, 20 ans, lui avait dit espérer «qu’il y aurait un jour la paix entre les deux religions (juive et musulmane) et que ses enfants ne seraient pas obligés de faire le service militaire », obligatoire dans l’Etat hébreu pour les hommes comme pour les femmes.