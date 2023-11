Alors qu’Israël entame le 51e jour de la guerre contre le Hamas, les chiffres publiés par les médias sont effarants et on ne peut qu’être admiratifs face au courage, à la patience et à la détermination d’une population qui a été profondément meurtrie par les événements tragiques qui l’ont frappée le 7 octobre dernier.

Sur le site de la chaîne 14, Aroutz 14, on apprend qu’au cours des durs combats qu’a menés jusqu’à présent l’armée israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza, 14 854 terroristes ont été éliminés, 17 300 attaques ont été effectués et 41 000 habitations ont été détruites.

Côté israélien, le quotidien Israel Hayom indique que 187 533 habitants ont dû quitter leur maison, tant dans le sud que dans le nord, 84 408 sont hébergés dans des hôtels, 38 032 ont été accueillis dans des communautés, et 65 093 ont trouvé un logement provisoire par eux-mêmes.

Quant aux otages, 26 d’entre eux ont été relâchés par les terroristes, dans le cadre d’une transaction menée par Israël et le Qatar, et au prix d’une trêve que Tsahal s’est engagé à respecter, et 195 autres personnes sont encore entre les mains des terroristes.

Dans cette attaque barbare menée par le Hamas en ce jour de Shabbat et de Simhat Tora, 1227 personnes ont été sauvagement massacrées. Parmi elles, 392 militaires, 59 policiers, 5 pompiers, 5 hommes du Shin Bet, 3 volontaires du Maguen David Adom, et 762 civils.