Le gouvernement a autorisé la création de deux quartiers d’innovation technologique dans la capitale dont l’un sera à Jérusalem Est. C’est la première fois qu’un tel projet sera entrepris dans cette partie de la ville.

La décision a été prise à l’unanimité par le conseil des ministres sur la proposition du ministre du Logement, Zeev Elkin, et de la ministre de l’Innovation, des Sciences et de la Technologie, Orit Farkash Hacohen.

Ces espaces comprendront des institutions académiques, des centres médicaux et des zones d’emploi.

Ce projet entre dans la volonté gouvernementale de faire de Jérusalem, l’un des coeurs de la vie hi-tech du pays et d’y attirer des entreprises et des emplois.

L’objectif de la création d’un tel pôle d’innovation est de renforcer la branche hi-tech et bio-tech dans la capitale suivant un modèle mondialement expérimenté, à proximité des hôpitaux et des centres académiques de la ville.

Pour la première fois, le gouvernement place la partie Est de la ville comme pôle d’emploi et de technologie dans le but de créer un espace urbain unifié et de qualité entre l’ouest et l’est et ainsi d’impliquer des populations variées dans la branche, comme les orthodoxes et les arabes.

Aujourd’hui, 400 sociétés de hi-tech sont présentes à Jérusalem.