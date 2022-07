Le Forum juridique international (The International Legal Forum) a demandé à la Cour Pénale Internationale d’ouvrir une enquête sur les faits de torture reprochés à l’Autorité palestinienne.

La plainte a été déposée à l’encontre du président de l’AP, Mahmoud Abbas, et de son Premier ministre, Mohammad Shtayyeh pour »usage extensif et systématique de la torture par l’Autorité palestinienne ».

D’après le site Israël Hayom, la plainte inclut également le sort réservé aux prisonniers israéliens détenus à Gaza. Le Forum juridique international estime que c’est la responsabilité juridique de l’AP qui est engagée les concernant.

Le Forum juridique international est une association israélienne, créée et dirigée par Me Yifat Segal. Elle est présente dans 30 pays, qui regroupe près de 3000 avocats bénévoles. Ils agissent dans le monde entier contre le terrorisme, l’antisémitisme et la délégitimation d’Israël.

Dans la plainte déposée devant la CPI, il est écrit: »Différents services de sécurité agissant sous l’autorité, le contrôle et la direction opérationnelle des dirigeants palestiniens Abou Mazen et Shtayyeh, ont recours à la torture de manière méthodique et courante et ce dans une très large mesure contre les Palestiniens de Judée-Samarie, y compris contre des militants pour les Droits de l’homme, des journalistes, des opposants politiques, des femmes, des minorités, des membres de la communauté LGBTQ+, des activistes sur les réseaux sociaux et des personnes soupçonnées de collaboration avec Israël ».

Le Forum juridique international estime qu’il est grand temps que l’AP porte la responsabilité de ses actes monstrueux.

Cette plainte a été déposée simultanément à la tenue de la commission de l’ONU contre les tortures qui va, pour la première fois de son histoire, traiter de ce qui se passe au sein de l’AP. L’organisation UN Watch a d’ailleurs déposé à l’ONU un rapport détaillé des tortures pratiquées en prévision de cette commission.

Les Palestiniens sont inquiets de voir le sujet au coeur des discussions à l’ONU et ont envoyé une grande délégation, de 17 personnes, dont le chef du service de la sécurité préventive, Ziad Hab al-Reeh, pour les représenter.

UN Watch voit d’un mauvais oeil ce choix de personnalités: « Le Président Abbas montre tout son mépris pour le Comité de l’ONU en envoyant le chef de longue date de la Sécurité Préventive, une agence tristement célèbre pour torturer ses détenus avec des menaces de violences, des mises à l’isolement, des passages à tabac, des coups de fouet sur la plante des pieds, et en forçant les prisonniers à rester dans des positions douloureuses pendant de longues heures, en faisant usage par exemple de cordes et de câbles pour leur suspendre les bras derrière le dos, » a déclaré Hillel Neuer, le directeur exécutif de UN Watch.

Il y a à peine quelques semaines, des Palestiniens qui étaient prisonniers dans les geôles de l’AP ont témoigné des actes de torture dont ils ont été victimes. Le Forum juridique international rappelle que ces méthodes sont contraires au droit international et à la convention contre les tortures et les punitions corporelles.

Dans plus d’un cas, les conditions de détention des prisonniers de l’AP ont directement causé la mort de ces derniers.