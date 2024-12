Une organisation pro-palestinienne, nommée ”30 Mars”, a déposé une plainte contre le nouvel attaché militaire de Tsahal en Belgique, le colonel Moshé Tetro.

La plainte se base sur des accusations de crimes de guerre qu’il aurait soi-disant commis lorsqu’il était directeur de l’administration de coordination et de liaison avec Gaza au début de la guerre Glaives de fer.

Dans le cadre de cette fonction, c’est lui qui coordonnait l’entrée de l’aide humanitaire dans la Bande de Gaza mais aussi les évacuations des hôpitaux et des zones où se trouvaient des populations civiles.

En Israël, on précise que le colonel Tetro est protégé par l’immunité diplomatique et on souligne: ”Cette organisation est obsessionnelle et a déjà déposé des dizaines de plaintes identiques à travers le monde”.

En effet, l’organisation pro-palestinienne à l’origine de la plainte contre le colonel Tetro a déjà tenté de faire incarcérer plusieurs soldats de Tsahal dans le monde, sans succès. Récemment, elle a dénoncé trois soldats de Tsahal qui étaient à Amsterdam, un officier à Chypre et un autre soldat aux Emirats arabes unis.

Même si leurs actions ne sont pas suivies d’effets, elles inquiètent les autorités israéliennes car elles dévoilent l’identité et les photos des soldats en question et les jettent en pâture sur les réseaux sociaux.