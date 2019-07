Le dimanche 30 juin s’est déroulée l’inauguration de la Place de Jérusalem à Paris, dans le 17e arrondissement. Une délégation de la mairie de Jérusalem, dirigée par le maire Moshé Léone avait fait le déplacement pour l’occasion.

Le Rav Shmouel Marciano, responsable du portefeuille de l’intégration était du voyage. Il nous livre ses impressions.

« Moshé Léone a accepté de repousser tous les rendez-vous qu’il avait ce jour-là pour assister à l’inauguration de cette Place. Arrivés à Paris, nous avons d’abord été à la rencontre des Rabbins et chefs de communauté réunis pour l’Assemblée générale du Consistoire. Les échanges avec le maire ont été chaleureux et riches ».

Puis la délégation s’est rendue Place de Jérusalem pour le dévoilement de la plaque. »Nous avons été très touchés de l’accueil de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi de celui du 17e arrondissement ». De nombreuses personnalités publiques étaient présentes, des représentants de la communauté juive comme Joël Mergui, mais aussi l’ambassadrice d’Israël en France, Son Excellence Aliza Bin Noun.

»L’ambiance était particulièrement bonne », souligne le Rav Marciano, »les quelques manifestants pro-palestiniens n’ont absolument pas réussi à gâcher l’événement et l’entente entre les participants ».

Le groupe s’est ensuite déplacé, quelques mètres plus loin, pour se recueillir dans les allées Myriam Monsonégo et Arié et Gabriel Sandler, récemment inaugurées, elles aussi.

Avant de repartir, le maire a pris le temps de s’entretenir avec le député Meyer Habib et le Président du Consistoire, Joël Mergui.

»Moshé Léone a ressenti une grande émotion. Il en est sorti renforcé dans son choix d’avoir confié le portefeuille de l’intégration à un Francophone et encore plus investi dans sa relation déjà forte avec les olim de France ».

Il a repris la direction de notre capitale avec un double identique de la plaque, offert par la Mairie de Paris, qu’il affichera dans son bureau, Kikar Safra.

Guitel Ben-Ishay