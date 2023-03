Le ministre de l’Economie, Nir Barkat, tenait une réunion ce soir (jeudi), à Kfar Saba, quand une pierre a été jetée sur une des fenêtres de la salle.

La fenêtre s’est brisée et heureusement, la pierre n’a touché personne.

Elle aurait été jetée par une personne qui participait à une manifestation contre la réforme judiciaire à l’extérieur.

Ces manifestants ont même tenté d’empêcher le ministre d’accèder à la salle quelques instants auparavant, nécessitant l’intervention de la police et des gardes du corps. Ce scénario s’est répété au moment où Nir Barkat a voulu sortir de la salle pour regagner sa voiture.

»La violence est le plus grand danger pour notre démocratie », a réagi Nir Barkat, »J’appelle les chefs de l’opposition à faire preuve de responsabilité et à ne pas donner de légitimité à une telle violence. Cela pourrait se terminer dans le sang ».

La semaine dernière, le député et président de la commission des Lois, Simha Rotman, était attendu à une conférence à Tel Aviv. Suite aux menaces qu’il a reçues et aux manifestations qui se déroulaient non loin de là, les services de sécurité lui ont demandé d’annuler sa venue, ce qu’il a été contraint de faire.