Lors d’une promenade en famille à Tel Azékah, près de Beit Shemesh, Ziv Nitzan, âgée de 3 ans et demi, a ramassé une pierre qui s’est avérée être un ancien sceau-amulette datant de l’Âge du Bronze moyen.

Au début du mois de mars dernier, lors d’une sortie à Tel Azékah, près de Beit Shemesh, Ziv Nitzan, une fillette originaire du Moshav Ramot Meïr, a découvert un scarabée-amulette antique vieux d’environ 3 800 ans. « Nous marchions sur le sentier lorsque Ziv s’est penchée et, parmi toutes les pierres autour d’elle, elle a choisi celle-ci », raconte sa sœur, Omer Nitzan. « En la frottant pour enlever le sable, nous avons remarqué qu’elle était différente. J’ai alors appelé mes parents pour leur montrer cette belle pierre, et nous avons réalisé que nous avions fait une découverte archéologique ! Nous avons immédiatement signalé cela à l’Autorité des Antiquités d’Israël. »

Semyon Gendler, archéologue du district de Judée pour l’Autorité des Antiquités d’Israël, a salué l’initiative de Ziv et de sa famille, et lui a remis un certificat d’appréciation pour son geste citoyen exemplaire. L’amulette antique sera exposée lors d’une présentation spéciale pour la fête de Pessa’h, organisée par l’Autorité des Antiquités d’Israël sur le campus national d’archéologie Jay et Jeanie Schottenstein, aux côtés d’autres découvertes issues de l’époque égyptienne et cananéenne, dont la plupart seront dévoilées pour la première fois.

D’après la Dr Daphna Ben-Tor, experte en amulettes et sceaux antiques, le sceau trouvé par Ziv est un scarabée cananéen datant de l’Âge du Bronze moyen, soit daté d’il y a environ 3 800 ans. Elle explique : « À cette époque, les scarabées étaient utilisés comme sceaux et amulettes. On en a retrouvé dans des tombes, des bâtiments publics et des habitations privées. Certains portent des symboles et des messages reflétant des croyances religieuses ou un statut social. »

Les sceaux en forme de scarabée sont de petits objets finement ouvragés, originaires de l’Égypte ancienne, et sculptés à l’image d’un coléoptère sacré. Pour les anciens Égyptiens, cet insecte était un symbole de renouveau, car il façonnait une boule de bouse où il pondait ses œufs, donnant naissance à une nouvelle vie. Son nom égyptien dérive du verbe signifiant « venir à l’existence » ou « être créé », car il était considéré comme l’incarnation du dieu créateur.

Le scarabée découvert par Ziv se trouvait au pied de Tel Azékah, un site archéologique majeur près de Beit Shemesh. Ce lieu a révélé des traces de nombreuses cultures successives au fil de l’histoire. Les fouilles menées par l’Université de Tel-Aviv y ont notamment mis à jour des vestiges de l’époque du royaume de Judée, dont des murailles et des installations agricoles. Tel Azékah est également connu comme étant un lieu clé de la bataille biblique entre David et Goliath, décrite dans le Livre de Samuel (1 Samuel 17:1).

« Nous fouillons ce site depuis près de 15 ans, et nos découvertes montrent que, durant l’Âge du Bronze moyen et tardif, Tel Azékah était l’une des villes les plus importantes de la plaine de Judée », explique le Professeur Oded Lipschits, directeur des fouilles de l’Université de Tel-Aviv, qui a rencontré Ziv et ses sœurs sur place. « Le scarabée trouvé par Ziv s’ajoute à une longue liste d’objets égyptiens et cananéens découverts ici, attestant des relations étroites et des influences culturelles entre Canaan et l’Égypte à cette époque. »

Le ministre israélien du Patrimoine, Amihaï Eliahou, a déclaré : « Le sceau découvert par la petite Ziv lors de cette excursion familiale à Tel Azékah nous relie à une grande histoire : celle des civilisations anciennes qui ont vécu sur cette terre il y a des milliers d’années. Cette découverte rappelle qu’en Terre d’Israël, même les enfants peuvent contribuer à l’Histoire. »

Eli Escusido, directeur de l’Autorité des Antiquités d’Israël, a ajouté : « Ziv et sa famille méritent des félicitations pour avoir remis cette découverte aux Trésors Nationaux d’Israël. Grâce à elle, tout le monde pourra l’admirer et en apprendre davantage sur notre passé. En l’honneur de Pessa’h, nous présenterons ce sceau dans une exposition spéciale au campus national d’archéologie Jay et Jeanie Schottenstein, aux côtés d’autres découvertes des époques égyptienne et cananéenne. Lors de nos visites publiques, nous dévoilerons pour la première fois des objets impressionnants, dont des sceaux de pharaons, des statues égyptiennes, des vases rituels et des preuves de l’influence culturelle égyptienne en Terre d’Israël – tout le monde est invité ! »