La députée Micky Haïmovitz a lancé une petite « bombe politique » en déclarant qu’une partie croissante de ministres et députés Bleu-Blanc envisage de quitter la coalition pou former une coalition alternative sans Binyamin Netanyahou. Cette déclaration fait suite à la démission du ministre du Tourisme Assaf Zamir. Micky Haïmovitz fait d’ailleurs elle-même partie de cette opposition au sein de Bleu-Blanc, qui lui-même est une opposition au sein du gouvernement, après qu’elle ait voté contre la limitation des manifestations anti-Netanyahou pendant le confinement général.

Au Likoud, on a réagi avec fermeté : « Bleu-Blanc continue à pousser vers de nouvelles élections contre l’opinion d’une grande majorité de la population et alors que le Premier ministre Binyamin Netanyahou travaille non-stop pour sauver des vies et lutter contre le Corona. Nous appelons une nouvelle fois Bleu-Blanc à oeuvrer en faveur de l’union nationale et à aider les citoyens d’Israël sur le plan économique au lieu de s’occuper de petite politique pour leur parti qui dégringole dans les sondages ».

Photo Hadas Parush / Flash 90