La tragédie de la famille Dee a touché tout le pays. Le premier jour de Hol Hamoed Pessah, Lucy, la mère de famille et deux de ses filles, Maya et Rina, ont été assassinées par des terroristes, sur la route près de Hamra, dans la vallée du Jourdain.

Lucy n’a pas été tuée sur le coup. Grièvement blessée, elle se battra pendant trois jours avant de succomber à ses blessures. Malgré l’horrible douleur, Léo Dee, le père et ses trois autres enfants, Keren, Tali et Yehouda, ont décidé de faire don des organes de Lucy.

Son coeur, son foie, ses poumons et ses reins ont été transplantés, sauvant ainsi la vie de 5 personnes.

Aujourd’hui (mardi) a eu lieu une rencontre très émouvante, à l’hôpital Beilinson, entre la famille Dee et les personnes qui ont reçu les organes de Lucy. Deux d’entre elles n’ont pas pu être présentes.

Au début de la rencontre, le directeur de l’hôpital, le Dr Rotman, a tenu à remercier chaleureusement la famille qui a fait preuve d’une bonté d’âme extraordinaire lorsqu’elle a accepté, alors qu’elle était dans la douleur, de faire don des organes de Lucy.

Les patients sont entrés un par un pour faire connaissance avec la famille Dee. Motty Elkabetz, 58 ans, a reçu un rein de Lucy. Il a embrassé Léo Dee et lui a dit: »Je me sens très bien. Une nouvelle vie. Cela faisait 8 ans que j’attendais une greffe ». Léo lui a répondu: »Dieu a fait un miracle pour que quelque chose de bien sorte de notre tragédie, le don de la vie ».

Puis est entré, Daniel Garash, 25 ans, avec sa mère. Daniel a reçu le foie de Lucy. Sa mère était émue: »Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez rendu le sourire à mon fils. Je vous bénis de tout mon coeur. Il ne se passe pas un jour, une minute, sans que je vous bénisse ». Le Dr Nesher, directeur du département des transplantations, a souligné: »Daniel était très malade et votre don lui a sauvé la vie. Je vous admire ». Léo Dee a répondu: »C’est la décision de toute la famille. Pour nous, vous êtes un miracle, que du bon soit sorti d’un mal si grand ».

Le moment le plus émouvant a été la rencontre entre la famille Dee et Lital Valensy, 51 ans, qui a reçu le coeur de Lucy. Elle a pris Tali et Keren Dee, dans ses bras en larmes: »Merci pour tout. Je vous admire. Cela ne va pas de soi. Vous m’avez sauvé la vie ».

Puis les filles ont pu écouter le coeur de leur mère battre dans le corps de Lital, à l’aide d’un stéthoscope. Beaucoup de larmes ont été versées.

Le Professeur Dan Aravot, qui a exécuté l’opération de transplantation du coeur a expliqué: »Lital est une femme de 50 ans dont le coeur ne fonctionnait plus en raison d’une atrophie myocardique. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Grâce à votre don, sa vie a été sauvée ».

Léo Dee a dit à Lital Valensy: »Béni soit celui qui m’a fait un miracle dans ce lieu. Le miracle c’est vous. Une part de Lucy vit en vous. Merci à vous, merci aux médecins. Am Israël Haï ».