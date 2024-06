Le Président Itshak Herzog a décidé de remettre le Prix du volontariat à l’organisation ”Hamal Ezrahi” née du mouvement A’him Laneshek et qui fournit de nombreux services dans différents domaines depuis le début de la guerre.

A droite, on conteste vivement ce choix puisque le Hamal Ezrahi n’est autre qu’une émanation du mouvement A’him Laneshek, qui a appelé à refuser de servir pendant toute la période de la protestation contre la réforme judiciaire et qui continue à manifester, parfois violemment.

Le QG du groupe des ”pilotes et combattants contre la mutinerie” a envoyé une lettre au Président Herzog dans laquelle ils contestent le choix du Président: ”Nous affirmons que le lien entre les deux organismes (Hamal Ezrahi et Ahim Laneshek) est étroit et indissociable. En fait, il s’agit du même mouvement, qui agit sous couverture et use de manipulations. Hamal Ezrahi n’est qu’un changement cosmétique d’Ahim Laneshek, afin de tromper le public. Nous appelons le Président à annuler sa décision de remettre un prix à un organisme aussi extrémiste et dangereux”.

Le cabinet du Président a rejeté cette demande affirmant que bon nombre de chefs de collectivités locales dont plusieurs du Likoud ont recommandé Hamal Ezrahi pour ce prix. Il précise que le prix ne lui est remis que pour son importante action bénévole pendant les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre.