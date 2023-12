Un plan pour une transaction en vue d’une nouvelle libération d’otages aurait été présenté au cabinet restreint afin de promouvoir des pourparlers avec le médiateur qatari. Cette information a été rapportée par l’émission télévisée israélienne ‘Oulpan Shishi’.

La première phase de ce plan qui a été exposée aux ministres, comprendrait la libération humanitaire de 40 à 50 Israéliens enlevés. En retour, Israël devrait accepter un cessez-le-feu complet d’un mois, et probablement aussi la libération de terroristes détenus dans des prisons israéliennes.

Toujours selon la même source, rapportée par Aroutz Sheva, le Qatar tenterait de mettre en œuvre par la suite un accord plus complexe qui prévoirait le retrait de Tsahal de la bande de Gaza et un règlement politique. Mais de son côté, Israël est déterminé à achever l’opération qu’il a lancée dans la bande de Gaza et à éliminer le Hamas, tant militairement que politiquement.