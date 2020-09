L’ancienne députée Shouli Moualem-Refaeli, l’une des figures du sionisme-religieux, a annoncé mercredi avoir signé son formulaire d’adhésion au Likoud, après une entrevue avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou : « Je remercie le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Likoud est la maison naturelle du sionisme-religieux et des tenants de la droite idéologique. J’ai le sentiment qu’en cette période où la population est inquiète sur le plan sanitaire et économique, qu’il y a beaucoup de travail à accomplir pour ‘réparer le monde’ et amener l’Etat d’Israël là où il doit être. Et pour cela, je sens que ma place pour faire cela est dans Likoud ».

Le Premier ministre a publié un court communiqué : « Je suis très heureux que Shouli Moualem, ancienne députée et l’une des figures les plus actives du sionisme-religieux, ait rejoint de manière naturelle le Likoud. Le Likoud est la maison naturelle du sionisme-religieux, c’est la maison naturelle de ceux qui sont fidèles à Erets Israël, et c’est désormais la vôtre ».

Naftali Benett et Ayelet Shaked ont tous deux réagi avec fair-play et souhaité pleine réussite à leur ancienne compagnonne de route. Les relations entre Shouli Moualem et le tandem de tête de Yamina s’étaient un peu écornées lors des dernières campagnes électorales. Après avoir quitté Habayit Hayehoudi avec Benett et Shaked pour créer la Nouvelle Droite, elle avait été placée seulement en 12e position sur la liste Yamina lors des deux derniers scrutins.

Il y a actuellement deux mouvements parallèles de campagne d’adhésions au Likoud en direction de la population sioniste-religieuse. Le premier émane de personnalités de Judée-Samarie à l’image de Yossi Dagan et Avihaï Boiron, qui veulent renforcer le courant sioniste-religieux au sein du Likoud, avec le Forum « Zion Viyroushalaïm » afin d’influencer la politique du gouvernement de droite en faveur de la souveraineté et du développement de a Judée-Samarie. Mais il y a aussi en parallèle une volonté politique plus récente de la part du Premier ministre de renforcer le courant sioniste-religieux au sein du Likoud afin d’affaiblir Naftali Benett et Yamina, qui ont le vent en poupe dans les sondages.

