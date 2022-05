Pour la première fois depuis de nombreuses années, des Juifs se sont installés dans une nouvelle maison à Hevron.

La maison se situe à la jointure entre Kiryat Arba et Hevron et s’appelle »Beth Hatekouma » (La maison de la renaissance).

Les familles juives se sont installées hier (vendredi) après-midi dans la maison acquise en bonne et due forme et rénovée.

Cette présence juive est permise grâce à l’activité de l’association Ar’hivi Mekom Aole’h qui a vu le jour après l’attentat du Tsir Hamitpalelim.

Les Juifs de Kiryat Arba Hevron n’oublieront jamais cette nuit de shabbat Vayetsé, il y a 19 ans. Les soldats qui assurent la sécurité des fidèles qui vont prier de Kiryat Arba à la Mearat Hamahpela, tombent dans un guet-apens tendu par des terroristes arabes. Venus leur porter secours, les volontaires de la kitat konenout (sécurité civile du yishouv) sont eux aussi pris au piège dans ce »Tsir Hamitpalelim », cette ruelle très étroite devenue tristement célèbre, cette nuit-là. 12 Israéliens, membres des différentes forces de sécurité, sont tués. Le choc est immense.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, un Juif du nom de Morris Abraham, se prépare à faire entrer Shabbat. Il écoute les informations et entend le drame qui se joue à Hevron, où il s’était rendu deux semaines auparavant pour le Shabbat Hayé Sarah. Il décide que le sang juif ne sera pas versé en vain. Après Shabbat, il contacte des amis sur place et leur demande de l’aider à acheter une maison à Hevron afin que la vie juive l’emporte au quotidien.

La mission qu’il leur confie n’est pas aisée. On sait que tout Arabe qui vend sa maison à un Juif est automatiquement condamné à mort. Et quel gouvernement israélien accepterait de valider cela? Mais Morris Abraham s’entête et il ajoute qu’il ne veut pas acheter une maison dans le quartier juif déjà existant mais une maison qui permettrait d’entamer une continuité juive entre Kiryat Arba et Hevron, tout comme le fait le Tsir Hamitpalelim.

A cet endroit précisément se trouve un bâtiment que les Arabes avaient l’intention de transformer en centre commercial et d’y installer les bureaux de l’Autorité palestinienne (AP). Contre toute attente, les propriétaires arabes sont prêts à vendre la maison aux Juifs. Afin de protéger le vendeur des menaces de l’AP, l’achat se fait sans même visiter les lieux, uniquement sur la base de photos et on se soucie de le mettre à l’abri après.

Les premiers Juifs à habiter cette maison, baptisée Beth Hashalom s’installent Rosh Hodesh Nissan, en 2007. L’expérience de Beth Hashalom a montré que ce que l’on pensait impossible était tout à fait réalisable : acheter des maisons aux Arabes et ainsi libérer Hevron. C’est dans cet objectif qu’a été créée l’association Ar’hivi Mekom Aole’h. L’association a, ainsi, acquis grâce à des acheteurs de tout le pays, trois autres maisons : deux à côté de la Mearat Hamahpela – Beth Rahel et Beth Léa – et une en face – Beth Hamahpela.

L’installation de familles juives dans Beth Hatekouma est donc la poursuite de ce grand projet.

Elle intervient au moment où le gouvernement a annoncé l’autorisation de construire 4000 unités de logement dans différents endroits de la Judée-Samarie. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ces autorisations n’ont pas été assorties de permis équivalents pour les constructions palestiniennes.