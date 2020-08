Une cavité a été découverte sur le mont du Temple après qu’un pan du sol se soit effondré. Cette cavité est située du côté sud du mont du Temple, près du « Kotel méridional ». Les organisations juives liées au Mont du Temple demandent à l’Office national des antiquités de procéder à des fouilles en bonne et due forme et de publier les découvertes archéologiques éventuelles. La police a également contacté l’office afin de comprendre l’effondrement de ce pan et de voir ce qui se trouve à l’intérieur.

Le porte-parole du comité des organisations du mont du Temple, Assaf Fried, a instamment demandé aux pouvoirs publics d’empêcher le Waqf musulman de reboucher le trou au béton comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises par le passé. Le Waqf fait tout pour empêcher l’Office national des antiquités de mettre à jour des vestiges de la vie juive antique sur ce lieu le plus sacré du peuple juif.

Vidéo :

حفريات خطيرة.. اكتشاف حفرة جديدة في باحات المسجد الأقصى قرب باب المغاربة pic.twitter.com/j4qWmVm4ZE — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 30, 2020

Photo Sliman Khader / Flash 90