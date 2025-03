Le doctorant Tomer Kagan, sous la direction du Dr. Tal Laviv de la Faculté des sciences médicales et de la santé de l’Université de Tel-Aviv, a développé une méthode innovante permettant la surveillance d’un gène essentiel à la croissance cellulaire et au contrôle tumoral. Selon les chercheurs, cette avancée, qui permettra de mieux comprendre la croissance et la division des cellules, pourra conduire à la progression du dépistage et du traitement de diverses pathologies liées au cerveau, dont l’autisme, l’épilepsie et diverses formes de cancer.

L’étude a été publiée dans la prestigieuse revue Nature Methods.

Les chercheurs expliquent que les cellules du corps humain ajustent constamment leur taille et leur rythme de division pour s’adapter à leur environnement tout au long de la vie. Ce processus est capital pour un développement normal, car les cellules traversent des périodes de régulation précises au cours de leur croissance, ses perturbations pouvant entraîner des maladies graves comme le cancer ou des troubles du développement.

Mesurer l’activité du gène

La régulation de la croissance cellulaire est particulièrement cruciale au cours des premières années du développement cérébral. De nombreux gènes interviennent dans cette régulation, mais un en particulier, le PTEN (pour Phosphatase and TENsin homolog, du nom de la protéine phosphatase-tensine qu’il produit), y joue un rôle central, ses mutations étant liées à diverses pathologies, dont l’autisme, l’épilepsie et le cancer.

« De nombreuses études ont montré que le gène PTEN joue un rôle essentiel dans la régulation de la croissance cellulaire cérébrale en empêchant les cellules de se diviser trop rapidement et de manière incontrôlée », explique le Dr. Tal Laviv. « Cela signifie que son activité est cruciale pour maintenir la taille et l’état optimal des cellules. De plus en plus de preuves montrent que les mutations du PTEN, qui réduisent son activité, contribuent au développement des maladies comme l’autisme, la macrocéphalie, le cancer et l’épilepsie. Mais malgré le rôle essentiel de ce gène dans le fonctionnement cellulaire, les scientifiques ne disposaient jusqu’à présent que de peu d’outils pour mesurer son activité. Par exemple, il n’était pas possible de mesurer celle-ci directement dans un cerveau sain, ce qui contribuerait grandement à notre compréhension de son rôle dans la préservation de la santé et le développement des maladies ».

C’est pourquoi le Dr. Laviv et son doctorant Tomer Kagan, ont développé un outil innovant permettant de mesurer directement l’activité du gène PTEN avec une grande sensibilité en laboratoire, notamment dans le cerveau de souris saines. Cette technologie révolutionnaire, qui combine les procédés les plus avancés en génétique et en microscopie, permettra aux scientifiques de mieux comprendre l’importance cruciale du PTEN dans le développement cérébral normal. Elle pourrait également améliorer notre compréhension de l’évolution des maladies liées aux mutations de ce gène, comme le cancer et l’autisme.

Selon les chercheurs, ce nouvel outil permettra la mise en place de thérapies personnalisées au moyen de la surveillance de l’activité du gène PTEN dans divers contextes biologiques. De plus, il pourrait contribuer à identifier les maladies à des stades plus précoces, et conduire ainsi à des traitements plus rapides et plus efficaces.

Source: Les amis français de l’Université de Tel Aviv