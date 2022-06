Il y a quelques jours, Meital Miara, une habitante de la localité d’Har Braha en fin de grossesse, se trouve près du yichouv Eli quand elle sent que les contractions se font plus fortes et plus rapprochées. Elle et son mari, Avraham, appellent une ambulance.

A peine arrivée, Meital accouche dans le véhicule d’une petite fille.

L’histoire pourrait être banale si ce n’était l’ambulance dans laquelle a choisi de naître ce bébé.

Celle-ci était conduite par le petit-fils des donateurs qui ont permis à Maguen David Adom de l’acheter: il s’agit d’un couple de Belges rescapés de la Shoah, qui a fait son alya, il y a 8 mois.

Lorsqu’ils sont arrivés en Israël, Shimon et Suzanne Liepshitz, ont souhaité faire un don conséquent à une noble cause en Israël. Finalement ils ont décidé d’offrir une ambulance à Maguen David Adom qui est conduite par leur petit-fils.

Cette ambulance aura donc vu naitre la vie dans ses premiers jours de mise en circulation, ce qui n’a pas manqué d’émouvoir ces rescapés de l’horreur de la Shoah.

Les jeunes parents ont aussi été très touchés d’apprendre l’histoire derrière le lieu de naissance de leur fille et ils ont décidé de l’appeler Netta, qui vient du verbe ‘planter’ en hébreu. Ils voulaient ainsi rendre hommage à ce couple de rescapés de la Shoah qui a tenu à planter des racines, par ses bonnes actions, en terre d’Israël.

Photo: Porte parole MDA