Une grande Révélation transcendant les règles de la nature.

Une présence presque tangible de H-shem.

Enfin, le Décalogue.

Ceci est en résumé le sommet de la paracha de Yitro que nous venons de lire.

Puis vient le paracha de Michpatìm. Quelle chute libre!, diraient certains et ils n’auraient pas tort!

Une très longue liste de lois terre à terre concernant la vie quotidienne, matérielles à l’extrême, des personnages les plus simples de notre société.

Et pourtant, comme nous le dit Rachi, il y a un clair contraste entre le premier des Dix Commandements et les lois de cette paracha. Les deux catégories restent la manifestation de Ha-shem sur terre de la même façon.

« Tout comme les premiers ont été donnés aux Sinaï, ceux-ci l’étaient aussi », dit Rachi.

Les lois concernant une dispute entre deux personnes sur une parcelle de terre ou celles concernant l’Unité de Ha-shem représentent Sa volonté. *Elles font partie de la Torah dans une égale mesure, sont également sacrées aux yeux du Créateur *.

Être juif ne signifie pas seulement se lier avec le Haut et peut-être même « s’envoler ».

Être juif signifie aussi se connecter avec le Haut et l’amener, pour ainsi dire, ici-bas.

Se lier à Ha-shem et apportez Sa sainteté dans les petites choses de la vie quotidienne quand bien même ces choses nous semblent vraiment très petites.

🌹Shabbat Shalom!🌹

Adapté par A. Dadon et dédié à la guérison complète de tous ceux qui en ont besoin, y compris Miryam bat Ra’hel.

Photo illustration