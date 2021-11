On a du mal à le croire : l’Administration civile en Judée-Samarie a ordonné à l’Office de la Nature et des Parcs d’ôter la ‘hanoukia qui avait été placée au-dessus du tombeau du prophète biblique Samuel. Cette décision fait suite à une plainte du Waqf musulman qui avait fait état de la colère d’Arabes qui habitent dans le secteur ainsi que de nombreux internautes musulmans sur les réseaux sociaux furieux de voir la ‘hanoukia allumée !!!

Le Tombeau de Samuel est situé sur une colline au nord-ouest de Jérusalem, à 884 mètres d’altitude, et il offre un panorama sur Jérusalem et au-delà. Il se trouve dans un périmètre qui est sous contrôle de l’Office de la Nature et des Parcs, ce qui n’a pas empêché l’Administration civile de plier devant les plaintes et exigences musulmanes.

Cette décision inadmissible de l’Administration civile en Judée-Samarie a entraîné des vives réactions. Guilad Ach, directeur-général de l’organisation Ad Kan l’a accusée d’être devenue « le bras exécutant de la création d’un Etat ‘palestinien’, d’être indulgente envers les Arabes et intransigeante envers les Juifs ». Pour Im Tirtsou, Matan Peleg a déclaré : « L’Administration civile a oublié quel rôle elle a. Il est impensable que ses fonctionnaires agissent comme une entité hostile et antijuive et qu’elle donne des ordres à l’Office de la Nature et des Parcs. Nous appelons à la réinstallation immédiate de la ‘hanoukia au sommet du Tombeau de Samuel. »

Shaï Glick, directeur-général de l’organisation Betzalmo a écrit : « C’est un acte révoltant et délirant. Personne ne peut remettre en question le caractère sacré du Tombeau de Samuel et son appartenance au peuple juif. Tout comme au Caveau des Patriarches, l’Administration civile en Judée-Samarie oublie que ces sites font partie de notre patrimoine et n’ont aucun lien avec un quelconque ‘patrimoine palestinien’. Le ministre de la Défense et le ministre des Cultes doivent intervenir sans délai et faire en sorte que les sites du patrimoine juif soient traités avec le respect qui leur est dû ».

Photo Facebook