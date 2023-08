Caroline Gennez, la ministre belge de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes, appartenant au Parti socialiste flamand, a porté de graves accusations fallacieuses sur Israël dans une interview donnée dans le journal De Morgen.

Interrogée sur la question palestinienne, elle a déclaré: ”Dans les territoires occupés palestiniens, la situation est devenue insoutenable. Des villages entiers sont rayés de la carte par les Israéliens. Les périodes d’escalade de la violence sont plus courts que par le passé mais plus violents et plus intenses. Par conséquent, les populations sont asphyxiées. Davantage de Palestiniens ont été tués ou blessés depuis le début de l’année que pendant toute l’année 2022”.

L’ambassadrice d’Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu, a dénoncé ces propos sur X: ”J’ai été scandalisée de lire ses diffamations et ses calomnies”.

L’ambassadeur de Belgique en Israël a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour un sermon. Il lui a été demandé de fournir des explications quant aux propos de la ministre.