Kawsir Habibi, qui dirigeait depuis deux ans le ministère des Femmes sous l’ancien gouvernement afghan est aujourd’hui une femme traquée. Dès le retour au pouvoir des Talibans, elle a quitté son domicile et s’est réfugiée dans des coins reculés de son pays, vivant dans une crainte quotidienne. Cela fait maintenant trois mois qu’elle change de lieu de résidence tous les trois jours en espérant que les Talibans ne la retrouveront pas, car en ce cas, son destin serait scellé. Depuis leur retour au pouvoir, les Talibans traquent les femmes qui avaient des responsabilités sous le gouvernement précédent ainsi que les militantes des droits des femmes dont fait partie Kawsir Habibi.

Se sentant en danger, Kawsir Habibi envisage aujourd0hui de demander l’asile politique à Israël. Femme brillante et courageuse, elle a mis sa vie en danger à de nombreuses reprises en défendant des femmes dans ce milieu misogyne. Elle dit aimer Israël et espère obtenir une réponse favorable des autorités de l’Etat juif. Durant son mandat au gouvernement, elle avait même tenté de favoriser l’établissement de relations officielles entre l’Afghanistan et Israël.

Une course contre la montre est désormais lancée. En cas d’accord d’Israël, il faudrait monter une opération pour extraire cette héroïne hors d’Afghanistan.

