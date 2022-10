A quelques heures de l’entrée de Kippour, une mère et ses trois filles originaires d’Elad sont entrées à Naplouse. Elles étaient à bord d’une voiture conduite par une personne connue de la famille, un Palestinien de Kalkilya.

La mère avait prévu d’acheter une robe pour l’une de ses filles au centre de Naplouse.

Elles ont été évacuées par les services de sécurité palestiniens alors que la foule s’était attroupée pour lyncher les quatre israéliennes. Elles ont pu être transférées saines et sauves aux forces de Tsahal.

« La réaction des services de sécurité palestiniens a évité d’avoir 4 morts », a reconnu un responsable sécuritaire israélien.

Le mouvement terroriste »Fosse aux lions » a déclaré avoir arrêté la mère et ses trois filles et les avoir relâchées pour respecter »l’ordre du prophète Mohamed ». »Nous ne touchons pas aux femmes et aux enfants, mais avec les colons sur les routes de Cisjordanie, nous ne nous comporterons pas ainsi ».

A la fin de Kippour, 11 Israéliens ont aussi dû être exfiltrés de la partie arabe de Hevron où ils étaient entrés.