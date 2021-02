Geste très émouvant : le président du Conseil régional de Samarie Yossi Dagan a remis à Benjamin Horgen une reproduction d’une Meguila qui avait été décorée il y a longtemps par son épouse Esther hy »d, assassinée par un terroriste barbare au mois de décembre. Cette Meguila a été imprimée à 11.000 exemplaires et distribuée dans toute la Samarie, accompagnée d’un message du président de l’Etat Reouven Rivlin.

Lors de la remise de livre Benjamin Horgen a déclaré : « Je suis très ému de recevoir cette édition dont j0’avais un peu oublié l’existence, mais grâce à vous et au conseil régional qui l’a fait imprimer nous voyons une nouvelle fois un peu de la lumière d’Esther. Tous les habitants de Samarie pourront en profiter grâce à ce ‘petite-grand livre’ Nous allons tous lire la Meguila d’Esther demain (jeudi) et vendredi, et une grande partie des habitants de la région auront notre Esther en tête au moment de la lecture du Livre d’Esther. J’espère que son souvenir apportera beaucoup de lumière et d’amour aux habitants de la région, à la population d’Israël et au monde entier, et ce sera en partie grâce au conseil régional. Je vous en remercie beaucoup ».

Yossi Dagan lui a répondu : « Nous avons tous été impressionnés par la personnalité d’Esther. Durant la « Chiv’a » la famille avait attiré notre attention sur le fait qu’Esther hy »d était aussi une artiste et avait entre autres décoré une Meguila il y a exactement vingt ans, lorsque la famille s’était installée à Tel Menaché. Nous l’avons fait rééditer avec l’amabilité de la famille et des éditions Avraham Cohen ».

Photo Famille