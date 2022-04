Avant Pessah, le président Isaac Herzog et la première dame Michal Herzog ont accueilli des représentants de l’usine qui a produit la plus grande matsa d’Israël.

La matsa record mesure 6 mètres de long, 106 centimètres de large, 4 millimètres d’épaisseur et pèse environ 6 kilos. La matzah, avec plus de 119 000 perforations, a été produite à partir de 7 kg de farine et 3 litres d’eau et a mis trois heures à cuire. Elle a été confectionnée par David Wolf, cinquième génération de fabricants de matsa.

David Wolf et ses enfants ont participé à l’événement spécial. Ils ont raconté au Président et à la Première Dame comment ils ont cuit la plus grande matsa d’Israël et l’histoire des fondateurs de l’usine familiale.

Le président Herzog a déclaré qu’il avait une préférence pour la »matsa brei » pendant Pessah et a demandé aux enfants de quelle façon ils préféraient manger leur matsa. Itamar (11 ans) a déclaré qu’il adorait la matsa enrobée de chocolat que son père fabriquait, et Rom (8 ans) a déclaré qu’il aimait aussi particulièrement la matsa au chocolat.

Alma (8 ans) a raconté au président et à la première dame que chaque année la famille distribue de la matsa dans son école en l’honneur de Pessah.

« Vous êtes la sixième génération à l’usine : vous êtes l’avenir, c’est incroyable », a déclaré le président aux enfants.

Cette matsa spéciale a été préparée par une vingtaine d’ouvriers de l’usine de matsa et sa production a demandé des adaptations de la chaine de production compte-tenu de ses mesures exceptionnelles.

Le président a été étonné par la grande matsa et a déclaré : « Nous sommes très heureux de voir la plus longue matsa d’Israël et peut-être même du monde, alors que vous, dans votre usine, célébrez 138 ans de fabrication de la matsa. Je souhaite au peuple d’Israël une merveilleuse soirée du Seder en mangeant de la matsa. Pessah cacher ve sameah! »

La Première Dame, Michal Herzog a déclaré : « Je souhaite à tous des vacances agréables et tranquilles. Puissions-nous connaître des jours plus calmes. »

Photo: Haïm Zach / GPO