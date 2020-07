L’organisation « Ad Kan » a adressé une lettre urgente au ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana ainsi qu’au rav Chemouel Rabinovitz, responsable du Kotzel, afin qu’ils interdisent la tenue d’une manifestation d’extrême gauche devant le Kotel prévue mardi.

Il s’agit d’une manifestation organisée notamment par les organisations « Rabbins pour les droits de l’homme » et « Torat Tzedek », deux organisations de gauche radicale, qui entendent protester contre l’expulsion d’une famille arabe de Silwan qui refusait de quitter une maison appartenant au KKL, malgré une décision du tribunal de district de Jérusalem datant du 30 mai dernier.

Dans sa lettre, « Ad Kan » souligne qu’il s’agit d’une manifestation à caractère politique qui n’a pas lieu de se dérouler au Kotel et qui serait contraire à la loi de protection des lieux saints. Guilad Ach, directeur-général d' »Ad Kan » rappelle que les organisations qui appellent à manifester sont anti-israéliennes, qu’elles sont financées par de l’argent européen et que leur seul objectif est de combattre l’Etat d’Israël et le salir à l’étranger. « Le choix de l’avant-veille de Tich’a Be’Av pour cette manifestation est une pure provocation », rajoute Guilad Ach qui espère que les pouvoirs publics empêcheront un nouveau spectacle déshonorant.

Photo Mendy Hechtman / Flash 90