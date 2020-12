Le député Tsvi Hauser (Derekh Erets) a déposé une proposition de loi prévoyant la tenue d’un référendum populaire en cas de projet d’évacuation de localités juives en Israël dans le cadre d’un accord de paix, et tout spécialement en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain. Pour l’instant, mis à part les deux députés du parti Derekh Erets, seuls Yamina et Israël Beiteinou ont exprimé officiellement leur soutien à un tel texte.

Tsvi Hauser a expliqué son initiative par le fait que la question d’extension de souveraineté a été repoussée en raison de la normalisation entre Israël et des pays du Golfe mais aussi parce que l’Administration Trump a reconnu la légalité des localités juives de ces territoires.

Le député a souligné que l’idée d’un référendum dans un tel cas de figure a été acceptée par le passé par presque toutes les composantes de la Knesset et qu’elle se trouve même inscrite dans la plateforme politique du parti Bleu-Blanc. Tsvi Hauser estime que toute décision historique de cette ampleur qui porterait atteinte aux droits humains des habitants de localités juives – pour autant qu’un tel scénario se présente un jour – nécessiterait un assentiment populaire net.

