Une partie des munitions bloquées par l’administration Biden pendant des mois est en route pour Israël. Il s’agit de bombes de type MK-82 (250 kg) et MK-83 (500 kg).

Cette livraison avait été stoppée à la dernière minute par le Président américain pour marquer son opposition à l’intention israélienne d’entrer dans la ville de Rafah au sud de la Bande de Gaza, craignant une catastrophe humanitaire.

Tsahal a, malgré cela, lancé son offensive, en réussissant à déplacer un million de civils et en limitant au maximum les dommages collatéraux prouvant à l’administration américaine qu’elle avait eu tort dans ses prévisions. Sur la base de ce constat, la livraison des bombes MK-82 et MK-83 a donc été débloquée.

Néanmoins, le Président américain bloque toujours la livraison des bombes de type MK-84 d’une tonne, qui sont nécessaires à Tsahal dans le cas d’un conflit avec le Liban.

L’armée de l’air israélienne précise que, malgré ces retards dans les livraisons de munitions de la part des Etats-Unis, à aucun moment de la guerre jusqu’à maintenant, Tsahal n’a été en-dessous de la ligne rouge concernant son stock de munitions aussi bien pour le front sud que dans le cas d’un élargissement du conflit au nord.

Cependant, il convient de souligner que la gestion des munitions par Tsahal se fait de manière très pointilleuse en raison du retard dans les livraisons des bombes de 250 kg et d’une tonne mais aussi d’autres types de munitions dont l’aviation a besoin.

Le site Israël Hayom rapporte, par ailleurs, qu’en plus des bombes MK-82 et MK-83, les Etats-Unis ont débloqué la livraison d’autres munitions qui se trouvaient déjà dans les entrepôts de l’armée américaine en Israël dont des missiles air-air qui permettent d’intercepter des drones comme celui qui a explosé à Tel Aviv, le 19 juillet dernier.

L’administration américaine a décidé de remplir ses entrepôts en Israël de diverses munitions en cas d’élargissement du conflit, afin de pouvoir rapidement les livrer à l’armée israélienne, en économisant le temps de transport.

Les Etats-Unis multiplient les messages de soutien à la sécurité d’Israël depuis les éliminations ciblées d’Ismaël Haniyeh en Iran et de Fouad Shukar au Liban. Encore aujourd’hui (lundi), le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu avec son homologue israélien, Yoav Gallant, et l’a assuré de ”l’engagement de fer envers la sécurité d’Israël et son droit à se défendre face aux menaces de l’Iran, du Hezbollah et des organisations terroristes aux ordres de Téhéran”.

Les deux hommes “ont discuté des changements dans le déploiement des forces américaines que le ministère de la Défense a apportés afin d’accroître la protection des forces américaines dans la région, d’aider à protéger Israël, de dissuader et de réduire les tensions frontalières”.

Austin a également exprimé à Gallant son “total soutien” à un cessez-le-feu à Gaza et à l’accord visant à libérer les otages.