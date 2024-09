Une ligne de bus réservée aux Juifs a été mise en service à Londres, de manière expérimentale. Cette ligne particulière vise à conférer aux Londoniens juifs ”un sentiment de sécurité lorsqu’ils voyagent” et relie Stamford Hill à Hackney et Golders Green à Barnet.

Sadiq Kahn, le maire de Londres, a assuré que la mise en service de cette ligne était l’une de ses promesses lors de sa réélection et répondait à une demande de la communauté juive elle-même, depuis 16 ans.

La recrudescence des actes antisémites dans la capitale britannique a incité les autorités à accélérer la réalisation de ce projet. La police métropolitaine de Londres a enregistré 2 065 actes antisémites entre octobre 2023 et juillet 2024, soit une augmentation de 278,9 % au cours des 12 derniers mois.

Le maire de Londres a déclaré qu’il souhaitait être un ”bon allié pour nos amis et voisins de confession juive” et se veut à l’écoute ”de la peur que ressentent les Londoniens de confession juive”.

De leur côté, les représentants du London Jewish Forum et du Board of Deputies of British Jews se sont dits ”ravis” de la nouvelle ligne de bus qui ”apporte une amélioration significative à notre communauté”.