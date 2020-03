Pour la première fois depuis la création de l’Etat d’Israël, la prestation de serment des députés d’une nouvelle Knesset s’est déroulée dans un hémicycle pratiquement vide. Respectant les consignes du ministère de la Santé, les députés ont été invités à entrer dans l’hémicycle par groupe de trois pour prêter serment après les discours protocolaires. Auparavant, ne se trouvaient dans l’enceinte que le président de l’Etat Reouven Rivlin, le président de la Knesset Yuli Edelstein, le Premier ministre Binyamin Netanyahou, le chef de l’opposition Benny Gantz, la présidente de la Cour suprême Esther Hayot et la secrétaire de la Knesset.

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a « supplié » Binyamin Netanyahou et Benny Gantz de « donner un gouvernement à l’Etat d’Israël car les citoyens sont fatigués ».

Dans son intervention, le président de la Knesset s’est adressé directement à Binyamin Netanyahou et Benny Gantz en leur demandant une nouvelle fois de s’élever au-dessus des contingences politiques et d’aller vers un gouvernement d’urgence nationale afin de lutter ensemble contre les défis nationaux – Corona en tête – et d’apaiser la population.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90