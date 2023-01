L’ancienne attachée culturelle de l’ambassade d’Israël en France, Elinor Agam Ben David, va être décorée de l’insigne de chevalier des arts et des lettres.

Cette décoration lui sera décernée pour sa contribution au rapprochement des cultures lors d’une cérémonie la semaine prochaine à Paris. Elle rejoindra la liste prestigieuse des Israéliens ayant reçu cette reconnaissance de l’Etat français dont font partie David Grossman et Amos Oz mais aussi des personnalités internationales comme Sharon Stone ou Lenny Kravitz.

Elinor Agam Ben David est née en Belgique et a fait son alya à l’âge de 18 ans. En tant qu’attachée culturelle de l’ambassade d’Israël en France, elle a mis en place des programmes culturels par le biais desquels de nombreux Israéliens ont pu visiter la capitale française.

Elle vit actuellement en France avec son mari Eli Ben David et leurs trois enfants.

Elinor Agam Ben David a évoqué, dans les colonnes d’Israël Hayom, l’émotion qu’elle a ressentie lorsqu’elle a appris qu’elle allait recevoir cette distinction: »J’ai reçu la nouvelle par la poste, je ne m’y attendais pas. J’ai reçu une attestation avec une lettre officielle de la ministre de la Culture. J’étais très émue parce que le lien entre Israël et la France n’est jamais acquis d’avance, mais lorsqu’il s’agit de culture, il se révèle toujours très fructueux. Il est vrai que lorsque je suis arrivée à Paris, je me suis demandée comment j’allais être accueillie en tant que représentante de la culture israélienne. J’ai, finalement, découvert très vite, à quel point les Français étaient intéressés par l’approfondissement des relations, sans aucune considération politique ».

Elle tient à relativiser le phénomène de boycott, qui pour elle, est le fait d’une faible minorité de personnes par rapport au nombre de Français qui souhaitent découvrir la culture israélienne.

Elle a confié que sa plus grande réussite dans sa fonction a été de pouvoir faire découvrir, la culture israélienne, à des Français vivant dans des lieux reculés. »Ces personnes ne connaissent d’Israël que ce qu’ils voient à la télévision. Et soudain, ils changent d’avis sur notre pays. C’est la plus belle carte de visite d’Israël ».