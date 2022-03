Le ministère des Affaires étrangères a annoncé, il y a quelques instants, vérifier l’information selon laquelle, une israélienne et ses parents résidents ukrainiens, auraient été arrêtés par les Russes dans la ville de Meliotopol en Ukraine. Il s’agirait de Michaël Koumouk, l’ancien rédacteur en chef d’un journal local et propriétaire d’une imprimerie, de son épouse Vera et de leur fille, Tatiana, qui était venue de Tel Aviv et était restée bloquée en Ukraine à cause de la guerre. Cette dernière avait pris l’habitude de filmer Meliotopol depuis le début des hostilités. Elle informait régulièrement sur les réseaux sociaux de l’évolution des événements.

Un Israélien sur place a témoigné : »Les Russes les ont littéralement enlevés. Au début, ils ont pris le père, puis il sont revenus prendre la fille et ensuite la mère ». Une de ses amies assure que »les envahisseurs russes l’ont enlevée sans aucune explication ».

Ce matin, Tatiana avait publié un post sur FaceBook dans lequel elle racontait que son père avait été enlevé. Selon elle, c’est en raison de ses activités professionnelles, la propagande russe voulant mettre la main sur des moyens d’impression et de presse.

Les faits sont actuellement en cours de vérification au ministère des Affaires étrangères israélien.

