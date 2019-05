Le gouverneur de l’Etat de Floride, Ron DeSantis, est arrivé dimanche en Israël à la tête d’une délégation de plus de cent-dix personnalités. Il s’agit probablement de la plus grande délégation d’un Etat américain jamais venue en Israël. Parmi les personnalités, des élus locaux et nationaux, des hommes d’affaires et des académiciens. Au programme notamment, outre les visites et les rencontres politiques, la signature de quinze accords de coopération avec des universités, entreprises et institutions israéliennes. Par ailleurs, Ron DeSantis a annoncé qu’une séance du gouvernement de Floride se tiendra dans l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Photo Illustration