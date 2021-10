Le conseil interministériel de législation a repoussé dimanche une très importante proposition de loi prévoyant un renforcement effectif de la souveraineté israélienne sur Jérusalem face à l’ingérence croissante de l’Autorité Palestinienne dans la capitale israélienne. La discussion a été repoussée de quatre mois, comme tant d’autres textes « gênants » pour le gouvernement à cause de la présence de Ra’am dans la coalition.

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit), qui avait présenté le texte a vivement réagi surtout après qu’il ait appelé les ministres à mettre la politique de côté afin de renforcer le statut de Jérusalem comme capitale d’Israël : « Ma proposition de loi sur la préservation de la souveraineté israélienne sur Jérusalem a été repoussée de quatre mois malgré le fait qu’elle soit soutenue par les responsables sécuritaires. Le gouvernement Benett-Abbas n’a pas le temps pour renforcer Jérusalem. Abbas et le Mouvement islamique ne permettent pas que ce gouvernement mette fin aux activités subversives de l’AP dans la capitale. Honte à vous ! »

Dans les explications à sa proposition de loi, Betzalel Smotritch souligne l’ingérence permanente de l’Autorité Palestinienne qui agit impunément comme si elle était souveraine à Jérusalem et effrite la souveraineté israélienne dans la capitale. Il propose notamment : application plus sévère de la loi dans toutes les parties de Jérusalem, collecte des impôts, arrestation de délinquants et criminels, protection d’Arabes qui vendent des biens immobiliers ou fonciers à des Juifs, supervision des ouvrages scolaires, interdiction d’activités et événements organisés par l’AP à Jérusalem etc. Smotritch rappelle que l’AP entretient un véritable « ministère des Affaires de Jérusalem » ce qui est en violation flagrante des accords d’Oslo.

Encore l’un des effets collatéraux de la dépendance du gouvernement du parti islamique Ra’am.

Photo Flash 90