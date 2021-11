Un jeune étudiant de yeshiva et une jeune fille juive qui se marient, rien de plus banal. Mais lorsque quelques semaines plus trad, le jeune mari s’avère être un musulman d’origine libanaise cela devient déjà plus complexe. Le jeune homme s’était approché du Beit ‘Habad dans une ville du Texas et avait entamé des études en yeshiva durant sept ans, au point de parler et écrire l’hébreu à la perfection.

C’est dans les semaines qui ont suivi le mariage que la jeune femme a peu à peu eu des doutes sur l’identité de son mari et en a fait part à ses proches. Une recherche effectuée discrètement au domicile du couple a permis de découvrir des passeports aux identités différentes mais avec la même photo : celle du jeune mari.

Le FBI a rapidement été mêlé à cette affaire et la jeune femme placée sous protection car les motivations et les intentions du mari sont encore à déterminer.

