Cellcom a annoncé une grève des travailleurs d’une heure aujourd’hui (mardi) pour exprimer son soutien aux appels au calme entre juifs et arabes. Dans un communiqué publié par l’entreprise, signé par Uri Pascal, vice-président des ressources humaines, et Mia Yaniv, présidente du comité des travailleurs, ils ont appelé les employés de Cellcom à cesser de travailler entre 13h00 et 14h00 pendant une heure de » protester », comme ils l’ont dit. « Nous allons arrêter le travail pour une heure de protestation », ont-ils écrit. « Nous sortirons tous ensemble et nous serons solidaires – pour la coexistence, la fraternité et l’amour libre. » Cellcom a ajouté: « Ne laissez pas une poignée d’extrême définir l’ordre du jour pour nous. Ce que nous faisons aujourd’hui détermine la réalité de nous tous demain. »