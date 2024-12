L’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis, Mike Herzog, a organisé hier soir (mercredi) une cérémonie à l’ambassade en l’honneur de Hanouka en présence de plusieurs personnalités de l’administration américaine, dont le porte-parole du conseil de sécurité national, John Kirby.

Une hanoukia qui a survécu au massacre du kibboutz Kfar Azza, le 7 octobre, a été allumée pour l’occasion par Mike Herzog et son épouse Shirin.

John Kirby a prononcé, très ému, avec des sanglots dans la voix, une prière pour la libération des otages.

L’ambassadeur israélien dont le mandat touche à sa fin a déclaré: »Je trouve symbolique le fait que le premier et le dernier événement que j’ai organisé en tant qu’ambassadeur aux Etats-Unis était Hanouka. D’une certaine manière, on peut dire que mon mandat a commencé dans une grande lumière, qu’il s’est poursuivi dans une période d’obscurité de la guerre et qu’il se termine dans un espoir renouvelé ».