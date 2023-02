Le président de la Knesset Amir Ohana (Likoud) aurait proposé d’organiser cette année, pour la première fois, une grande Mimouna traditionnelle, célébrée juste après la fête de Pessah, à la Knesset. Elle devrait être ouverte à un large public et recevrait notamment des hommes et des femmes politiques. L’information a été publiée par le quotidien Israel Hayom.

D’après le programme, une tente marocaine, avec de belles décorations traditionnelles, devrait être dressée au centre de l’esplanade de la Knesset pour accueillir des centaines de visiteurs qui pourront, s’ils le désirent, revêtir des cafetans et d’autres tenues mis à leur disposition.

Et bien entendu, des tables devraient être installées à l’intérieur de la tente, couvertes de mets variés et plus particulièrement de beignets appelés Moufletoth et d’autres pâtisseries marocaines.

Dans le cadre des préparatifs, on prévoirait également de faire venir un orchestre qui jouera des airs marocains avec des instruments typiques d’Afrique du Nord, comme la darbouka, tout au long de la nuit.

Amir Ohana a indiqué qu’il prévoyait de convier à cette fête des députés, des ministres, des ambassadeurs, dont bien évidemment l’ambassadeur du Maroc en Israël, SE Abderrahim Beyyoudh. Quelques temps avant l’événement, des inscriptions seront ouvertes pour tous ceux qui souhaitent y prendre part.