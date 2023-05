Pour les olim de France et les candidats à l’alya, la question de l’équivalence des diplômes français en Israël est cruciale.

Depuis plusieurs années, un long combat est mené. Il a permis d’obtenir des avancées concernant certaines professions, grâce à l’action d’acteurs parlementaires et extra-parlementaires, comme Qualita et Kohelet, déterminés.

Aujourd’hui, un nouvel acquis a été acté: la Knesset a voté en lecture préliminaire la reconnaissance de la profession de podologue.

Depuis 2018 les podologues de France ne peuvaient plus intégrer les koupot holim et les hôpitaux. Qualita – Esther Blum, le Forum Kohelet, Ariella Muller de l’association des podologues en Israël et Abigail Pidhorz Reouveni ont mis un terme à cette injustice, aidés par le député Yossi Taïeb (Shass) et son équipe.

Le processus législatif pour l’équivalence de ce diplôme a donc été engagé et bientôt tous les podologues de France pourront exercer où ils le souhaitent en Israël.