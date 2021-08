L’activiste sociale religieuse de gauche, Dina Dayan, qui participe à une émission quotidienne sur Galei Tsahal, a tenu des propos scandaleux et dangereux à propos des émeutes arabes sauvages qui se sont déroulées au mois de mai dans les villes juives. Elle a d’abord renvoyé dos-à-dos Juifs et Arabes dans la responsabilité des émeutes puis a déclaré : « Les ‘noyaux toraniques’ (gar’inim toraniim) reçoivent des budgets énormes de l’Etat afin de se livrer à des provocations contre les Arabes et de s’implanter dans ces villes »!

Le journaliste Ben Dror-Yemini, centriste, l’a contredite avec vigueur et a affirmé qu’il n’y avait eu aucune provocation de Juifs contre des Arabes au mois de mai.

Mais c’est le militant social Meïr Layosh, habitant de Lod qui a vertement répondu à la journaliste : « Je vous estimais un jour. Mais lorsque vous salissez ainsi les habitants de Lod et d’Acre ainsi que les noyaux toraniques au micro de Galei Tsahal en les accusant de provocations, des accusations infames et mensongères qui n’ont rien à voir avec les faits, vous qui n’avez jamais mis les pieds une seule fois chez nous, alors que nous avons défendu nos vies et celles de nos enfants face à une violence nationaliste meurtrière, vous devriez avoir honte. C’est vous qui êtes une provocatrice munie d’un micro qui ne vous mérite pas. Honte à vous ! »

Ce genre de propos irresponsables et calomnieux tenus par Dina Dayan donne de l’eau au moulin des députés arabes qui affirment sans honte que ce sont les Juifs qui ont provoqué et agressé les Arabes à Lod, Acre, Ramla ou Yaffo.

Photo Flash 90