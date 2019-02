Omer Yankelovitz sera-t-elle la première femme orthodoxe à la Knesset depuis Tsvia Greenfeld ? Les partis orthodoxes et les rabbanim qui les télécommandent ayant toujours refusé d’inclure des femmes dans les listes de candidats pour les élections, les femmes orthodoxes souhaitant faire de la politique à haut niveau s’étaient ralliés à des partis non-religieux. Ce fut le cas de Tsvia Greenfeld, qui siégea durant trois mois à la 17e Knesset sous les couleurs de Meretz, ou Mikhal Tchernowitzky qui s’est présentée aux dernières primaires travaillistes.

Cette fois-ci, les chances d’Omer Yankelovitz (40) sont grandes puisqu’elle a été recrutée et mise en bonne place par Benny Gantz, président de ‘Hossen LeIsraël. Cette habitante de Beit Shemesh est avocate de profession, mère de cinq enfant et active dans les milieux associatifs en faveur des besoins sociaux de la population orthodoxe. Anglo-saxonne d’origine, elle a étudié à Gateshead ainsi qu’aux séminaires du rav Wolff à Bené Beraq avant de se lancer dans des études de droit où elle a obtenu des prix d’excellence.

En l’incluant dans sa liste, Benny Gantz dit vouloir représenter toute la diversité de la société israélienne, mais espère aussi attirer des voix orthodoxes et montrer que son parti n’est pas de gauche comme le donne l’impression générale.

Si elle devient députée, Omer Yankelovitz sera observée à la loupe à la fois par les milieux orthodoxes et à l’opposé par les milieux féministes.

La candidate est décrite par ses proches comme une femme très éthique, empreinte de la crainte de D.ieu et particulièrement douée, qui redorera l’image du judaïsme orthodoxe à la Knesset et surtout, agira efficacement dans le domaine social, en faveur de la population orthodoxe et surtout des femmes.

Sur la question des femmes orthodoxes il faut souligner la création du mouvement féminin orthodoxe “Lo Bo’harot, Lo Niv’harot” (Pas élues, pas éligibles) qui tente de promouvoir un changement de mentalités dans le monde orthodoxe afin de permettre aux femmes de se lancer dans la politique locale, régionale ou nationale.

