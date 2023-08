Une femme originaire de Ramlé a appelé le 100 pour ”commander une pizza”. L’opératrice a tout de suite compris qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’un appel au secours.

Après lui avoir posé quelques questions pour comprendre la situation, elle a envoyé une patrouille à son domicile. Le conjoint de la femme a été arrêté quelques minutes plus tard pour des soupçons de violence.

Hier (mercredi), il a été mis en examen.

Cette méthode d’appel au secours avait déjà fonctionné en décembre dernier. Une femme de la région du Sharon avait appelé la police et demandé à commander une pizza. La policière lui avait alors demandé si quelqu’un la menaçait, elle avait répondu: ”Oui, je suis avec une amie”. Puis, la policière lui avait demandé si l’homme qui la menaçait était présent, elle avait dit: ”Oui, avec des olives et du maïs”. A la fin de la conversation, une patrouille avait été dépêchée à son domicile et son compagnon avait été arrêté pour agression et menaces.