Encore un fait de violence dans un hôpital israélien. Une famille du village d’Ar’ara dans la Neguev a voulu s’en prendre violemment au personnel soignant de l’hôpital de Soroka et en a été empêché par l’intervention des vigiles et de la police.

Ces scènes de violence se sont déroulées après la mort à l’hôpital d’un petit garçon de 3 ans, qui avait été amené dans un état critique après avoir été électrocuté.

Les équipes sur place ont tout fait pour sauver la vie de l’enfant mais n’ont malheureusement pas réussi.

Lorsqu’ils ont appris la nouvelle, les membres de la famille du petit ont voulu s’introduire dans le service des Urgences avec l’intention de s’en prendre au personnel soignant. Les vigiles les en ont empêché. Ils ont dû appeler en renfort le commando de la police Yassam et des agents de police. Un vigile a été blessé et deux des agresseurs ont été arrêtés.

L’hôpital Soroka a déclaré: »La direction de l’hôpital considère avec une gravité extrême le comportement agressif et violent envers les vigiles et le personnel soignant et ne fera preuve d’aucune tolérance ».