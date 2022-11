A l’occasion du 29 novembre, date anniversaire du vote de partage de la Palestine à l’ONU, l’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies, Guilad Erdan, a initié une exposition sur l’expulsion des Juifs des pays arabes et d’Iran.

L’exposition se tiendra pendant une semaine dans le principal couloir des Nations Unies à New York.

Obtenue grâce à la ténacité d’Erdan qui lutte contre le narratif palestinien dans l’instance internationale, cette exposition présente des témoignages historiques qui illustrent la vie des Juifs dans les pays arabes et en Iran, ainsi que leur important héritage dans ces pays. L’exposition met en relief comment la date du 29 novembre et le fameux vote à l’ONU en faveur de la création d’un Etat juif, a entrainé des réactions hostiles dans le monde arabe contre les Juifs jusqu’à entrainer leur expulsion.

»Cela fait 75 ans que dans ce bâtiment, à l’ONU, on raconte une histoire mensongère à propos du conflit israélo-palestinien », a expliqué Guilad Erdan, »Depuis la décision du plan de partage que les Arabes ont rejeté et qu’Israël a accepté, on raconte ici, à l’ONU, l’histoire de la nakba palestinienne. Cette histoire efface totalement la véritable nakba, qui s’est produite au lendemain de ce vote, l’histoire de la nakba du judaïsme arabe. Au lendemain du vote à l’ONU, les Juifs ont été expulsé des pays arabes et d’Iran avec violence et cruauté. Je continuerai à me battre ici pour la vérité, contre le narratif mensonger que diffusent les Palestiniens et leurs soutiens ».