Si l’on veut ressentir de tout son corps et son esprit le miracle du Retour du peuple juif sur sa terre et de ses retrouvailles avec Jérusalem, il faut impérativement se rendre en visite guidée au musée archéologique de la Ville de David (Ir David). Ce musée a été créé par la Fondation Ir David qui a vu le jour en 1986 et qui s’emploie « à préserver l’héritage du roi David et à affirmer les liens historiques qui relient Israël à Jérusalem, par le biais de quatre initiatives principales: fouilles archéologiques, développement touristique, développement résidentiel et programmes éducatifs » (tiré du site de l’association).

Récemment, un petit groupe de guides francophones a pris l’initiative de créer un département francophone au sein de l’association pour la Ville de David, et organise régulièrement des visites guidées – privées, familiales ou en groupe – pour aller à la rencontre de la Jérusalem ancienne. Sur un périmètre relativement petit, nous allons pourtant à la rencontre d’une période qui couvre près de 4000 ans, depuis le ligotage d’Isaac sur le mont Moriah jusqu’à l’époque du roi Hérode et la destruction du Second Temple en passant par la conquête de la ville par le roi David, l’époque des rois, la destruction du Premier Temple et le Retour de l’exil de Babylonie.

Les travaux quotidiens des archéologues depuis plus de trente ans ont permis de mettre au jour des trésors inestimables sur le plan historique et religieux qui nous relient en un instant à notre passé lointain, avec comme point d’orgue la fameuse « Voie des pèlerins » récemment inaugurée, avenue commerçante souterraine datant d’il y a plus de 2000 ans, longue de 500 mètres et qui permettait aux pèlerins juifs de monter depuis la ville basse jusqu’au Temple lors des Trois fêtes.

Quel plaisir d’écouter notre guide, Yohann-Aharon Botbol, passionnant autant que passionné, fournir des explications fournies et précises, parfois inédites, citant passages de la Bible ou du Talmud pour faire revivre des moments et des personnages de notre glorieux passé dans cette ville: la royauté de David, Salomon et le Temple, le prophète Jérémie, la destruction du Premier Temple et l’Exil de Babylonie, Néhémie et le Retour, le second Temple, Hérode et la splendeur de Jérusalem, la Révolte contre Rome et la deuxième destruction.

La sensation partagée par tout le groupe fut celle de la chance énorme qui échoit à notre génération de pouvoir fouler ces lieux et observer ces vestiges en tant que peuple libre ayant retrouvé sa patrie et sa capitale. Jérusalem revit après des siècles d’abandon, la réalisation des prophéties sous nos yeux et nos pieds.

Des générations entières de Juifs avant nous ont rêvé et imaginé ces lieux qui leur semblaient si lointains dans l’espace et le temps et qui se résumaient à une image accrochée au mur. Et voilà que notre génération peut voir et ressentir ces pierres chargées d’histoire, de notre histoire. Un bonheur sensoriel et spirituel à nul autre pareil.

Entre les explications du guide, le film de présentation, la visite de la Voie des Pèlerins et le grandiose spectacle son et lumière projeté sur les vestiges du Palais de David, ce fut une expérience forte, bienfaisante et inoubliable que nous vous invitons à vivre absolument.

Et bonne chance à la jeune équipe qui a pris sur elle de favoriser l’accès de cet épicentre de l’Histoire juive au public francophone. De quoi la soutenir et se rendre en visite au musée de la Ville de David…

Vidéo (prise du site)

Pour tout renseignement:

Adresse du site en français: (avec toutes les informations pour les réservations de visites)

http://www.cityofdavid.org.il/fr

Photo Illustration