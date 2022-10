Cela fera jurisprudence: une étudiante arabe de l’université Ben Gourion à Beer Sheva a été condamnée par le tribunal universitaire pour avoir loué les »shahidim ».

La plainte avait été déposée au mois de mai dernier par l’association Im Tirtsu, alertée par sa porte-parole francophone, Clara Bensoussan, qui étudie sur place. Elle faisait suite aux manifestations du jour de la »nakba » lors duquel l’étudiante en question avait déclamé un poème de Mohamed Darwish appelant à »ne pas oublier les shahidim ».

Im Tirtsu a fait valoir dans sa plainte que ce faisant, l’étudiante avait contrevenu à l’accord passé avant la célébration de ces journées, à savoir de ne pas proférer d’appels à la violence.

L’étudiante a été condamnée pour désobéissance aux règles de l’université et encourt une peine pouvant aller de la remontrance au renvoi de l’université.

Au sein de l’association Im Tirtsu, on espère que la peine maximale sera prononcée.

Rappelons les images qui avaient choqué beaucoup d’Israéliens, en ce même jour de la »nakba » où l’on voyait des centaines d’étudiants arabes de l’université Ben Gourion brandir des drapeaux palestiniens sur le campus.

Les étudiants arabes s’étaient défendus en arguant de la liberté d’expression et estimant que »la réalité extrémiste a créé l’identité palestinienne. Aujourd’hui les jeunes ressentent que leur identité est palestinienne ».

L’université Ben Gourion avait trouvé tout à fait normal d’autoriser une telle manifestation: »Nous constatons que notre campus tolère des étudiants et des étudiantes de tous les horizons de la société israélienne qui possèdent des opinions et des visions différentes. L’université est un point de rencontre, où l’on peut connaitre de près des gens, des idées et des visions du monde différents. C’est pour cela que nous avons autorisé la tenue des deux manifestations politiques aux idées contraires. Nous sommes fiers de nos étudiants qui s’intéressent à ceux qui les entourent et expriment leur opinion. A côté de leurs divisions politiques, nos étudiants et nos étudiantes savent travailler ensemble dans les laboratoires, dans les salles de cours et pendant les activités en dehors des cours ».

Le maire de Beer Sheva, Ruvik Danilovich, et la ministre de l’Education, Yifat Shasha-Bitton, avaient exprimé leur désapprobation face à ces scènes qu’ils ont jugées inacceptables.